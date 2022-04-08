Брянск, 8 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Брянское предприятие по производству картона «Пролетарий» увеличило выпуск своей продукции на фоне антироссийских санкций. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прессованный картон

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Завод является одним из лидеров производства картона в России и уже модернизировал свое оборудование. Теперь предприятие выпускает уникальные изделия, которые полностью заменяют импортные аналоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие из Петрозаводска «Русский радиатор» готовится наращивать объёмы производства в условиях антироссийских санкций.