Красноярск, 8 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. К обработке территорий от клещей готовятся в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в мэрии города.

Клещ

Уточняется, что уже выдано первое план-задание на энтомологическое обследование одного из участков в микрорайоне Взлётка. Если результаты обследования покажут, что необходима обработка, специализированная организация проведёт нужные процедуры.

Территорию, где будет проходить обработка, необходимо очистить от сухой травы и мусора. Применяемые средства должны быть безопасными для людей и животных.

Пока обработка территорий проводится точечно — в рамках прямого договора с подрядчиком за счёт средств городского бюджета. Массовая акарицидная обработка территории Красноярска начнётся позже.

Сотрудники Роспотребнадзора определят, где за бюджетные деньги нужно провести акарицидную обработку.

В 2022 году в Красноярске традиционно обработают места массового отдыха горожан, прилегающие к лесным массивам. Также будут обработаны территории в микрорайонах, где клещи в прошлом сезоне были особенно активны. В целом обработку проведут на территории более 460 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске официально открыт клещевой сезон.