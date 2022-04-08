Джакарта, 8 апреля 2022, 13:32 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1755 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
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По состоянию на 8 апреля в Индонезии выявили 6 030 168 случаев заражения коронавирусом.
Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 3442 человека. В Индонезии всего коронавирусом переболели 5 798 044 человека.
В период с 7 по 8 апреля в Индонезии от COVID-19 умерли 47 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 155 556 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия раскрыла причины, по которым страна воздержалась от голосования по резолюции о членстве России в Совете ООН по правам человека (СПЧ).
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