Москва, 8 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Первые льготные кредиты одобрили для московских производителей продуктов питания, лекарств, оборудования, косметики, микроэлектроники. Об этом 8 апреля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Займы были одобрены для предприятий, которые занимаются импортозамещением в указанных отраслях. Ставка по льготному кредиту составит 15% годовых — на 10% ниже стандартных банковских программ.

«За первую неделю действия программы льготного кредитования Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил 44 заявки, общая сумма кредитов по которым составит 17 млрд рублей», — написал Собянин.