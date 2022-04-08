Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Санкт-Петербург готовится к новой приёмной кампании по поступлению в вузы. Одним из нововведений кампании станет отсутствие фамилий в списках на зачисление, рассказали представители вузов 8 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«С этого года сведения о зачислении на обучение публикуются без указания фамилии, имени, отчества поступающего, размещаются на официальном сайте в день издания соответствующего приказа с указанием страхового номера индивидуального лицевого счёта или уникального кода, присвоенного поступающему», — подчеркнул председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Анатолий Оводенко.

Произойдут и другие изменения. Документы об образовании предоставлялись ранее не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление, теперь аттестат нужно будет предоставить вузу не позднее дня завершения приёма документов.

Также под изменение попала процедура поступления после получения среднего образования. Если раньше поступить в учебное заведение можно было по результатам ЕГЭ или двум внутренним вступительным испытаниям, то теперь каждый институт и университет сам выбирает предмет для вступительных.

«С этого года каждый техникум, каждый вуз, который осуществляет приём, выбирает направление, которое сдаётся у него, — заявил Анатолий Оводенко. — В Университете аэрокосмического приборостроения <…> будут сдавать техническую физику».

Изменения коснулись и порядка учёта индивидуальных достижений абитуриентов. Раньше золотой значок ГТО мог добавить к общей сумме ЕГЭ до 10 баллов. В этом году дополнительные баллы также принесут серебряный и бронзовый результаты. Помимо олимпиад школьников будут учитывать и другие конкурсы в различных областях, от интеллектуальных до спортивных. Но есть условие — такие мероприятия должны быть бесплатными.

Отметим, что в рамках календаря приёма 27 июля 2022 года станет датой размещения списков абитуриентов. Завершение приёма заявлений согласий на поступлении наступит 3 августа, а 9 числа появится приказ о зачислении.