Ульяновск, , 13:29 — REGNUM В Ульяновской области количество вновь госпитализированных в ковидные стационары осталось практически на прежнем уровне. Суточное число выявленных случаев заражения снизилось. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 8 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 199 139 случаев инфицирования SARS-CoV-2, в том числе 7 апреля — 309 случаев, 6 апреля — 348. Снижение за последние сутки составило 7,5%.

Что касается госпитализаций в медицинские учреждения, то 7 апреля направили в ковид-госпитали 33-х пациентов, 6 апреля — 32-х.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 994 780 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, что в Ульяновской области за четыре года в рамках программы модернизации первичного звена запланировано открытие 47 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, капитальный ремонт 43 медучреждений, закупка свыше 300 единиц оборудования и 86 транспортных средств.

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