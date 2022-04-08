* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 8 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Бывший глава Независимой комиссии по правам человека в Афганистане Шахрзад Акбар заявила, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ищут предлоги для избиения граждан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Prokuror-kaluga.ru Избиение

«Избиения женщин, студентов, участников акций протеста и журналистов показывают их неспособность нормально общаться с гражданскими лицами и их презрение к человеческому достоинству», — написала она в «Твиттере».

»Кто позволил вам избивать других людей? В какой религии и традиции допускается такой уровень постоянного неуважения и притеснения? Вы знаете последствия такого обращения с людьми? Это ведёт к отчуждению и ненависти», — обращается Шахрзад Акбар к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она подчеркнула, что дух нации нельзя сломить, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пробуждают в людях гнев и ненависть.

Ранее студенты Бадахшанского университета сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в их общежитие вечером 6 апреля и избили их по обвинению в том, что они не совершили намаз. Студент, не пожелавший назвать свое имя, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в общежитие, когда студенты только что вернулись с молитвы.

Местные источники в Бадахшане сообщают, что студенты 7 апреля вышли на акцию протеста, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко разогнали митинг. На фотографиях, присланных в Afghanistan International, видны следы от побоев на телах студентов.