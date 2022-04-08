Салехард, , 13:28 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 8 апреля за сутки госпитализировали 15 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровел за сутки 151 ямалец. Заразились коронавирусом 49 человек — на восемь больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 8 апреля зарегистрировано 135 884 случая заражения коронавирусом, выздоровели 133 934 человека, 1037 скончались.

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