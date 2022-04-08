Петрозаводск, , 13:27 — REGNUM Предприятие из Петрозаводска «Русский радиатор» готовится наращивать объёмы производства в условиях антироссийских санкций. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Радиатор Александр Погожев © ИА REGNUM

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Предприятие выпускает 11 видов алюминиевых и металлических радиаторов и считает санкции возможностью для развития производства, так как его продукция уже начала заменять европейские аналоги.

При этом производимые в Карелии радиаторы отправляют почти во все регионы России, а также в Армению, Азербайджан, Таджикистан и Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие «ТрансПак» из Тосненского района Ленинградской области, выпускающее различные виды картонной упаковки, готово увеличить свое производство.