Александрия, Египет, 8 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Полиция Египта задержала подозреваемого в убийстве коптского священнослужителя. Об этом сообщает Al-Ahram.

Pixabay.com Убийство

По данным журналистов, в ночь с 7 на 8 апреля в Александрии было совершено нападение на настоятеля собора Девы Марии Арсаниоса Вадида. Преступник нанёс священнику несколько ударов холодным оружием, часть из которых стала смертельными.

Отмечается, что подозреваемый и члены его семьи были задержаны полицией. Дело об убийстве будет расследователь генеральная прокуратура Египта.

По версии следствия, подозреваемый связан с одной из действующих в Египте международных террористических группировок.