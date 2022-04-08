Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Сразу несколько американских законодателей заявили о заражении коронавирусной инфекцией 7 апреля, об этом сообщает New York Post.

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Так, патоген обнаружен у сенаторов Сьюзан Коллинз и Рафаэль Уорнок, ранее о заражении коронавирусом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Заболел COVID-19 и пресс-секретарь жены президента США Майкл Лароса.

Кроме того, на Капитолийском холме заболели генеральный прокурор Меррик Гарланд, министр торговли Джина Раймондо, конгрессмены Адам Шифф и Хоакин Кастро, а также сестра президента Байдена Валери Байден Оуэнс.