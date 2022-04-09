Москва, , 01:32 — REGNUM Российская певица Полина Гагарина выпустила новую песню под названием «Навсегда». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 8 апреля.

Полина Гагарина (сс) Okras

По словам артистки, новая композиция является воспеванием искренней любви, которой не страшны какие-либо преграды. Отметим, что «Навсегда» стала уже вторым синглом, представленным Гагариной в апреле 2022 года.

Ранее Полина Гагарина опубликовала сингл «Оставить след». Работа станет саундтреком к фильму «Стикер», выход которого намечен на 21 апреля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Сюзанна представила альбом «Сверхновая»