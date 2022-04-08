Красноярск, 8 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Днём 9 апреля местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с в центральных районах Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском УГМС.

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В южных районах края прогнозируются порывы ветра 15−20 м/с. На дорогах центральных и южных районов региона местами ожидается гололедица.

По данным управления, 9−11 апреля в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.

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