Барселона, Испания, 8 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Власти Барселоны приняли решение о запрете на курение в местах расположения пляжей. Об этом пишет испанское издание El País со ссылкой на мэрию столицы Каталонии

Курение

«Десять пляжей Барселоны будут свободны от [сигаретного] дыма каждый день в году», — отмечает издание.

В рамках борьбы с курением власти Барселоны введут в действие двухэтапный план. С апреля по июнь 2022 года планируется осведомить население города и рассказать о преимуществах для экологии и здоровья людей без табачного и окурков.

Сам запрет начнёт действовать с начала июля 2022 года. Контроль за соблюдением нового правила возложен на руководство пляжей Барселоны и на представителей Агентства общественного здравоохранения города.