Подгорица, , 13:21 — REGNUM По данным Управления полиции Черногории, с начала 2022 года на дорогах Черногории погибли 19 человек. По словам эксперта Игоря Радоевича, дорожно-транспортных происшествий становится все больше, поэтому необходимо сформировать агентство по безопасности дорожного движения, которое должно контролировать ситуацию и заниматься профилактикой.

ДТП W. Robert Howell

Радоевич говорит, что наиболее распространенной причиной является невнимательность и расфокусировка человека за рулем.

«Я считаю, что в этом направлении необходимо как можно скорее сформировать агентство по безопасности дорожного движения, которого нет только в Черногории, но и в регионе», — сказал Радоевич.

Человеческий фактор считается самой большой причиной аварий, поэтому эксперты полагают, что нужно разговаривать с нынешними и будущими участниками дорожного движения.