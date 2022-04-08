Ярославль, 8 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Ярославле застройщики, арендующие муниципальную землю, смогут получить отсрочку по уплате арендной платы. Проект решения об этом мэрия Ярославля внесла в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стройка

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Мера предлагается как способ поддержки экономики «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Строители жилья и других объектов, которые должны вносить арендную плату с 1 апреля до 30 сентября, смогут получить отсрочку до 31 октября 2022 года. Льгота будет предоставляться по заявлению застройщика.

Мера не распространяется на индивидуальные жилые дома и объекты инфраструктуры. Ожидается, что отсрочкой смогут воспользоваться 34 застройщика на общую сумму около 9 млн рублей.