Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Соцсеть Twitter запустила тест функции «выйти из переписки». Об этом 8 апреля пишет «Хабр».

Twitter Rutwitter.com

Как отмечает портал, опция позволит пользователям удалить себя из комментариев. Участники больше не смогут упоминать покинувшего беседу — он в свою очередь не будет получать дальнейших уведомлений.

Добавим, что функция доступна в тестовом режиме лишь некоторым пользователям веб-версии платформы. Когда её внедрят в соцсеть, пока неизвестно

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