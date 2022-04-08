Вашингтон, 8 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Соцсеть Twitter запустила тест функции «выйти из переписки». Об этом 8 апреля пишет «Хабр».

Rutwitter.com Twitter

Как отмечает портал, опция позволит пользователям удалить себя из комментариев. Участники больше не смогут упоминать покинувшего беседу — он в свою очередь не будет получать дальнейших уведомлений.

Добавим, что функция доступна в тестовом режиме лишь некоторым пользователям веб-версии платформы. Когда её внедрят в соцсеть, пока неизвестно