Тосно, Ленинградская область, 8 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Предприятие «ТрансПак» из Тосненского района Ленинградской области, выпускающее различные виды картонной упаковки, готово увеличить свое производство. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Картонная упаковка

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Компания выпускает широкий спектр продукции и в данный момент производит 9 млн. гофроизделий (6 млн. м2 гофрокартона) ежемесячно.

Продукция предприятия поставляется в восемь российских регионов, также в данный момент ведется проработка вопроса о ее поставках в Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новгородское предприятие «Трансвит» модернизирует свое производство.