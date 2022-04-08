Пенза, 8 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Пензе некачественная уборка междворовых территорий и основных магистральных улиц 8 апреля подверглась критике со стороны губернатора региона Олега Мельниченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Администрация города Пензы Субботник в Пензе

Глава региона заверил, что в ближайшее время будут приняты соответствующие организационные выводы, если санитарное состояние областного центра останется на прежнем уровне. В понедельник, 11 апреля, Мельниченко намерен лично объехать город и все проверить.

«То, в каком состоянии находится город, меня не удовлетворяет. Требую с сегодняшнего дня всех сотрудников администраций города и районов переодеть в джинсы и вывести на улицы. Чтобы работали всю субботу и воскресенье. Температура воздуха с сегодняшнего дня резко повышается, по городу полетит пыль, у людей начнется аллергия. Поэтому надо убираться круглосуточно», — поручил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области 30 апреля объявлен субботник.

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