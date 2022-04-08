8 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 16:16 — REGNUM Посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш по итогам вручения верительных грамот в Ватикане заявил Reuters об ожиданиях, что Россия приостановит боевые действия во время возможного визита папы Римского Франциска в Киев. Но непонятно, состоится ли сама эта поездка. Отвечая ранее на вопросы журналистов, понтифик говорил, что предложение «лежит на столе». Однако, по словам Юраша, хотя у Франциска «существует большое внутреннее духовное желание» совершить поездку, нет каких-либо конкретных обязательств. С другой стороны, как пишет итальянская католическая газета Avvemire, Киев вскоре должен посетить секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. Поэтому возможен гибридный вариант: визит на Украину произойдет, но это будет не папа, а какой-либо высокопоставленный ватиканский чиновник.

Собор Святого Петра. Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

На кону стоит очень многое, и не только для Киева или Москвы. Трудно припомнить такое беспрецедентное давление, которое оказывалось бы в последнее время на Святой престол и лично Франциска. Даже во времена администрации президента США Дональда Трампа, которая объявила «крестовый поход» против Китая и требовала от Ватикана в той или иной форме присоединиться к нему, это была позиция исключительно Вашингтона, азиатских недоброжелателей Пекина и частично Лондона. Сейчас в связи со специальной военной операцией России на Украине, которая, впрочем, является лишь фоном для иных геополитических процессов, все обстоит иначе. Против Москвы действует западная коалиция, в которой в случае с католическим направлением активность проявляет в первую очередь Европа, точнее, немецкий епископат. Но есть и обычная эмоциональная реакция католической общественности, опирающейся на западную дезинформацию. Ведь альтернативных источников информации на Западе практически нет, медийная машина заточена на то, чтобы обвинять во всем Россию. Исходная ложная фактура приводит к ошибочной реакции. Это создает фактор давления на папу Франциска и Святой престол, которые стали в последнее время допускать, к сожалению, больше сбоев, чем можно было бы ожидать.

Папа Римский Франциск расправил украинский флаг Цитата из видео «Папа римский Франциск встретил украинсих беженцев и поцеловал украинский флаг привезённый из Бучи.» (ТРЭШ В ТАКСИ)

Так, «перформанс» с демонстрацией понтификом украинского флага из Бучи дал основания католическим изданиям Запада, и не только им, заявлять, что события в этом украинском городе должны явиться для Ватикана «точкой невозврата». Хотя Франциск, комментируя произошедшие в Буче события, говорил о «чудовищной жестокости в отношении беззащитных гражданских лиц, женщин и детей», и этого недостаточно для его критиков. Они требуют, чтобы понтифик прямо «осудил» российского президента Владимира Путина и всю Россию. Неоднозначное впечатление производит также недавнее интервью госсекретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина католическому порталу ACI Stampa. Госсекретарь привычно играет на тончайших нюансах, понятных лишь посвященным и экспертам. Паролин напоминает, что Ватикан последовательно отстаивал в диалоге с Россией концепцию мирного дипломатического урегулирования в Донбассе, вроде бы поддерживает «право Украины на самооборону» и одновременно выступает против поставок оружия ей ввиду «возможности эскалации конфликта», считает, что отношения между Святым престолом и Москвой «не ухудшились», а Ватикан остается возможной «нейтральной площадкой» для переговоров на высшем уровне российского и украинского руководства.

Те, кто в теме, поймут, на что намекает Паролин. А остальные? Простые католики, пребывающие в антироссийской информационной среде, увидят тут лишь очередные «обвинения» в адрес Москвы. Чтобы перебить этот фон, Святой престол должен пойти на публичные жесты. Если папа Франциск встречается с украинскими детьми, которых позиционируют «пострадавшими от российской агрессии», то почему нет таких же встреч с детьми из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые восемь лет жили в режиме обстрела их домов ВСУ и нацбатов? Если понтифик с болью говорит о трагедиях в Мариуполе и Буче, то почему Святой престол не заметил погибших мирных жителей Донецка, убитых выпущенной украинскими военными ракетой «Точка-У»? И таких «почему» можно привести много. Ватикан славится своей уникальной осведомленностью, наверное, нет другого государства, которое бы получало такую подробнейшую информацию с мест. Но проблема в том, что для сбора сведений из того или иного места там должны жить католики, служить священники и монахи. В Донецке и Луганске их мало. А там, где много, даже при всем желании рассказать правду не со стороны Киева, такие украинские католики не пробьются через заградительные барьеры, выстроенные антироссийски настроенными епископами и священниками греко-католического и латинского обрядов.

Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка Andrew Butko

Конечно, Святой престол еще держится и не переходит «красную черту» с Москвой. Хотя ангажированные журналисты и эксперты все равно делают категорические выводы, хотя на папу Франциска и Святой престол идет жесткое давление. Но что дальше? Возможно, Ватикан будет до последнего сопротивляться, понимая, что в случае игры на стороне американских и европейских политических центров он не только разрушит все ранее достигнутые договоренности с Москвой, но и покажет той части мира, которая не пошла на поводу США и ЕС против России, что Католическая церковь остается «римской» Церковью времен крестовых походов и западного высокомерного колониализма. В первую очередь это негативно отразится на попытках выстраивания Святым престолом диалога с Китаем. Пока Франциск и госсекретариат держатся. Однако это только пока.