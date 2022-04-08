Париж, 8 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Разворот России в сторону Азии усилится после отказа ЕС закупать российский уголь. Москва получит большую «свободу действий и манёвра», полагает французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук Жак Сапир, давший интервью газете La Tribune.

Sakhalin.gov.ru Угольный разрез

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По его словам, европейский запрет на поставки угля не повлияет значительно на экономику России. Новые возможности для российской угольно-добывающей промышленности связаны с Китаем и Индией.

Разворот в сторону Азии, направленный на «снижение зависимости от европейского экспорта», Москва начала не сегодня, об этом президент РФ Владимир Путин говорил ещё в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Более того, с 2010 года этот поворот всё больше проявляется в каждой редакции энергетической стратегии безопасности.

«После присоединения Крыма и последующих западных санкций Москва наладила контакты с Пекином, который стал частично финансировать газопровод, соединяющий две страны», — пишет Сапир.

Он указал и на обсуждение проекта строительства газопровода, проходящего через Афганистан в Индию.

Санкции против российской нефти не сработали — вместо европейских стран покупать её стали Пекин и Нью-Дели, отмечает экономист. Данные Международного энергетического агентства говорят о том, что российский экспорт сократился только на 20% вместо ожидаемых 30%.

Сапир заключил, что обращение в сторону Азии необходимо России для свободы действий и манёвра. В этом Путин увидел часть движения к государственной независимости и суверенитету РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, постепенное прекращение закупок российского угля предусмотрено в очередном пакете санкций ЕС.

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