София, , 13:16 — REGNUM Власти Болгарии приняли решение не высылать российского посла. Об этом 8 апреля сообщил премьер Болгарии Кирил Петков.

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По словам премьера, его страна не высылает российского посла потому, что это приведёт к полному разрыву дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии объявили о планах усилить санкции в отношении России и объявить персонами нон грата несколько дипломатических работников.