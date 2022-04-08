Москва, 8 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», в России стартовал новый отбор облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса. Как сообщили 8 апреля в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правообладатели уже могут подать заявку на портале государственных услуг.

Компьютерная программа

Программа Минцифры России позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета.

В настоящий момент доступно более 130 программных продуктов от 29 российских производителей. Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование — нахождение в реестре МСП.

«Программа показала высокую востребованность как среди правообладателей программного обеспечения, так и среди представителей малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день последними приобретено уже около 300 000 лицензий. В этом году мы сможем помочь гораздо большему числу компаний — нами предусмотрен вдвое больший объем финансирования, около 2 млрд рублей», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В новом отборе принято решение сконцентрироваться на программном обеспечении, которое напрямую влияет на эффективность бизнеса. Мы ждем заявок от правообладателей ERP, CRM, специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям: например, производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам — решений, которые повышают производительность, улучшают качество, снижают издержки», — отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Как сообщало ИА REGNUM, программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика». Оператор — Российский фонд развития информационных технологий.