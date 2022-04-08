Тамбов, 8 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о картеле на рынке горюче-смазочных материалов в Тамбовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

wilhei Канистры с топливом

Компании «Промторг», «Премиумторг», «Нефтетранс-Тамбов» и «Эко» в сговоре для поддержания цены на торгах на поставку топлива для нужд государственных и муниципальных бюджетных учреждений. Они поставляли нефтепродукты Пожарно-спасательному центру, Тамбовской городской думе, областному управлению Роспотребнадзора, дирекции благоустройства и другим органам власти.

Начальная максимальная сумма контрактов составила 791 млн рублей. Доказательства для возбуждения дела получены в том числе в ходе антикартельных проверок, проводившихся в 2021 году. Сговор поставщиков мог привести к увеличению бюджетных расходов при закупках горюче-смазочных материалов.

Компаниям — участникам сговора грозят административные штрафы.