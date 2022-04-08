Джакарта, , 13:14 — REGNUM Индонезия раскрыла причины, по которым страна воздержалась от голосования по резолюции о членстве России в Совете ООН по правам человека (СПЧ), сообщает CNN Indonesia.

Здание ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно принять все факты, прежде чем предпринимать действия, лишающие своих членов законных прав», — заявил постоянный представитель Индонезии при ООН в Нью-Йорке Аррманатха Насир на заседании Генассамблеи ООН во время голосования по вопросу о приостановке членства России в СПЧ ООН.

«Более того, действия Генеральной Ассамблеи не должны создавать негативный прецедент, который может подорвать доверие к этому органу. Именно по этой причине мы воздержались при принятии резолюции», — добавил Арманатха Насир.

Индонезия остается неизменной в соблюдении и защите прав человека. Приоритетом Индонезии сейчас должно стать спасение жизней и защита мирных жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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