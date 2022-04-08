Палласовский район, Волгоградская область, , 13:24 — REGNUM Подозреваемого в браконьерстве задержали полицейские на автодороге Палласовка-Кайсацкое в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Раки Https://34.мвд. рф/

Оперативники остановили «Ладу Приора» под управлением 39-летнего местного жителя. В багажнике автомобиля находилось почти 30 кг живых раков, садки и резиновая лодка.

Запрещенные орудия лова изъяты. Раков выпустили в водоём. Проводится процессуальная проверка.