Кабул, 8 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Министерство обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявило, что разрабатывает новую форму для вооружённых сил. Представитель ведомства сообщил, что пока определён только её цвет, а работа над дизайном униформы продолжается. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

У талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не было униформы, а их одеяния всегда вызывали критику со стороны граждан.

Кроме того, отсутствие униформы в последние месяцы позволила талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать убийства из чувства мщения, грабежи и похищения людей. Преступления позже были опровергнуты официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые заявили, что преступники не были членами движения.

Ранее министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока также представило специальную форму для своих агентов, заявив, что чиновники министерства должны носить новую форму во время акций протеста, как образец для поведения и внешнего вида для населения. Эта униформа представляет собой афганскую национальную одежду («пирохан-тонбон») — белую рубашку и шаровары широкого покроя, и черную обувь.

Сейчас боевики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одеты разномастно — от униформы армии США и бывшего правительства до местной одежды.