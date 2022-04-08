Великий Новгород, 8 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Новгородское предприятие «Трансвит» модернизирует свое производство. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светильники

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Предприятие выпускает трансформаторы, дроссели, пускорегулирующую аппаратуру офисно-бытовых светильников и светильники для ЖКХ. Оно полностью независимо от поставщиков деталей и в данный момент закупает новые российские станки и осваивает технологии 3D-моделирования

Из импортных комплектующих на производстве частично используется только пластик из Южной Корее и потому в настоящее время ведется поиск его российских аналогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кондопожский ЦБК готов к увеличению объёмов производства бумаги.