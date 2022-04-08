Тула, , 13:10 — REGNUM Бывший главный врач одной из больниц Тулы подозревается в передаче персональных данных умерших пациентов сотрудникам похоронного агентства — за вознаграждение. Об этом 8 апреля сообщили в Следственном управлении СКР по Тульской области.

Взятка Kaluga.sledcom.ru

В отношении него возбуждено дело по статье о получении взятки, дело по статье о даче взятки возбуждено в отношении сотрудника местного похоронного бюро.

Как полагает следствие, теперь уже бывший главврач в 2020—2021 годах «систематически получала денежные средства за незаконное предоставление персональных данных умерших в медицинском учреждении лиц«.После получения данных, сотрудники похоронного агентства выходили на родственников и вынуждали их заключать договоры на оказание платных ритуальных услуг.

В рамках уголовного дела осуществляются следственно-оперативные мероприятия по выявлению иных фактов получения денежных средств медицинскими работниками от лиц, оказывающих ритуальные услуги.