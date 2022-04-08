Тихвин, Ленинградская область, , 13:15 — REGNUM В Ленинградской области готовятся встретить и разместить более шестисот беженцев из Мариуполя, четверть из них составляют дети, сообщил 8 апреля губернатор региона Александр Дрозденко.

Тихвин Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, ожидается, что организованная группа беженцев в составе от 550 до 650 человек прибудет в регион в субботу, 9 апреля.

«Людей планируем принять в Тихвинском районе в пансионате «Царицыно озеро», — уточнил Дрозденко. — Готовимся обеспечить питание, предметы гигиены, социальное обслуживание, медицинскую и психологическую помощь. Детям предоставим транспорт до школ и обратно».

Кроме того, глава региона указал, что дал поручение службе занятости предложить желающим возможность для временного трудоустройства.

В начале марта сообщалось, что в Ленинградскую область самостоятельно прибыли более 120 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

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