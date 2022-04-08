Чебоксары, , 13:09 — REGNUM В Чувашии продолжился рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и число летальных исходов от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные оперативного штаба России о ситуации в Чувашии на 8 апреля 2022 года Стопкоронавирус.рф

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По информации на 8 апреля, в Чувашии официально выявлен 77 361 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 7 апреля — 75.

Вылечились от ковида 63 835 человек, из них 7 апреля выздоровели 329 пациентов. В целом доля вылечившихся составляет 82,5%.

Госпитализированы в ковидные стационары ещё 40 больных, а жертвой пандемии стал ещё один человек. Всего в Чувашии умерли 4565 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом возобновился в Чувашии 5 апреля, когда был подтверждён 61 случай инфицирования, 6 апреля — 69, 7 апреля — 75.