Рим, , 13:15 — REGNUM Международных посредников следует привлечь к переговорам об урегулировании украинского кризиса, при этом Италия готова выступить гарантом безопасности Украины. Об этом глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил в опубликованном 8 апреля интервью Il Messaggero.

Луиджи Ди Майо Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, участия только двух сторон в переговорах недостаточно. Италия работает над организацией «мирной конференции», которая помогла бы урегулировать конфликт.

«Италия готова взять на себя роль гаранта, мы поддерживаем переговорный процесс, веря в роль Турции в нём», — заявил итальянский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона заявила о готовности зафиксировать нейтральный и безъядерный статус при условии гарантий безопасности, аналогичных пятой статье договора НАТО.

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