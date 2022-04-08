Брюссель, 8 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Санкции, вводимые Западом против России на фоне спецоперации на Украине, не будут способствовать скорейшему прекращению конфликта. Об этом заявила депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Она подчеркнула, что экономическая война ЕС против России не делает ничего, чтобы помочь украинским гражданам.

«Россию это [санкции ] не пугает, в то время как граждане ЕС сталкиваются с катастрофической инфляцией, резким ростом цен на энергоносители и историческим снижением уровня жизни. Это безумие», — подчеркнула парламентарий в ходе выступления, опубликованного на странице политика в Twitter.

Дейли отметила, что санкции против России привели к экономической разрухе. При этом они заставляют страдать народ, а не олигархов. По её словам, санкции не прекращают военных конфликтов и не приносят мир. Кроме того, накачивание Украины оружием европейскими странами ещё более затягивает конфликт и не спасает жизни людей. И вместо того, чтобы начать мирные переговоры с Москвой, Европа «симулирует сочувствие» к Украине, добавила она.

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«Меня от этого тошнит, если честно», — заключила Дейли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из известнейших экспертов в области геополитики во Франции и бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад заявил, что ни США, ни Украина не хотят прекращения огня.