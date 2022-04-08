Красногорск, , 13:07 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлен 121 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 8 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Rk.gov.ru

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 109 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 1 318 человек выздоровели после COVID-19.

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