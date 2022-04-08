Омск, , 13:07 — REGNUM Перед судом предстанет группа омичей, обвиняемых в мошенничестве с материнским капиталом (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Материнский капитал Credits-helps.ru

Как сообщили ИА REGNUM 8 апреля в следственном управлении СКР по Омской области, расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО и двух риелторов завершено.

По данным следствия, обвиняемые действовали в Тевризском, Исилькульском и Полтавском районах. В 2016—2017 годах они размещали объявления о даче займов под материнский капитал и подыскивали владельцев сертификатов, которые хотели приобрести жильё.

Обвиняемые убеждали владелиц сертификата заключать фиктивные договоры целевого займа. Деньги по ним фактически не передавались, а изымались риелторами. Кроме того, обвиняемые заключали фиктивные договоры купли-продажи объектов недвижимости, куда вносились ложные сведения о стоимости жилых помещений. Оформленные документы предоставлялись в территориальные подразделения Пенсионного фонда. На их основании на расчётные счета ООО и других подконтрольных фирм перечислялись деньги из бюджета в качестве возврата займа за счёт средств маткапитала. Деньги обвиняемые похищали.

Незаконную деятельность пересекли полицейские. Следователи установили 43 эпизода противоправной деятельности обвиняемых. Общая сумма ущерба составила 25,5 млн рублей. Арестовано имущество обвиняемых на сумму 1,2 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми суд рассмотрел дело о крупном мошенничестве.

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