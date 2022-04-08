Копейск, Челябинская область, 8 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Челябинской области задержали гражданина, который украл из магазина Копейска 15 мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Размер ущерба составил 165 тыс. рублей. Под подозрением оказался житель Челябинска 1987 года рождения, ранее уже судимый. Похищенное он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Теперь ему грозит пять лет колонии. Суд отправил его под стражу.