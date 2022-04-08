Тюмень, , 13:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 754 вылеченных ковидных пациентов, 34 госпитализировано с COVID-19. Об этом 8 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 8 апреля коронавирус выявили у 207 тюменцев. Это на 24 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 апреля коронавирус выявили у 187 729 человек, выздоровел 179 171 пациент, скончались 4258 (на три человека больше, чем днём ранее).

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