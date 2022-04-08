Кондопога, Карелия, , 13:04 — REGNUM Кондопожский ЦБК готов к увеличению объёмов производства бумаги. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бумага

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Новое оборудование комбината позволит увеличить объёмы производства. При этом компания выпускает экологическую бумагу «ЕККО», которая делается только из древесного волокна без использования химических отбеливающих веществ и потому имеет серый цвет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие из Свердловской области «Модные ангелочки», которое шьет детскую одежду, намерено увеличить объёмы своего производства в условиях санкций Запада.