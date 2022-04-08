Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Американская певица Камила Кабелло выпустила новый альбом под названием Familia. Пластинка доступна на цифровых площадках с 8 апреля.

Камила Кабелло и Шон Мендес Скриншот с YouTube

В трек-лист пластинки вошли 12 песен, включая синглы Don’t Go Yet и Bam Bam, записанные с исполнителем Эдом Шираном. В работе над альбомом в качестве гостей также приняли участие кубинский певец Yotuel, аргентинская певица Мария Бесерра и дочь актёра Уилла Смита, исполнительница Уиллоу Смит (Willow).

ИА REGNUM напоминает, что пластинка Familia стала третьим альбомом Камилы Кабелло. Ранее она выпустила Camila (2018) и Romance (2019).

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