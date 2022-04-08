Москва, , 13:02 — REGNUM Доллар ускорил падение в паре с рублем на торгах 7 апреля, нарушив целостность уровня 75 рублей, заявил корреспонденту сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 8 апреля, котировки пытаются совершить отскок от локальных минимумов, но пока выше 76 руб. подняться не решаются, а уровень 80 руб. теперь выступает в роли ближайшего значимого сопротивления.

Российская валюта продолжает получать поддержку со стороны масштабных мер властей, включая паузу в исполнении бюджетного правила. Также хорошим подспорьем служит профицит торговли и баланса.

Однако на текущих уровнях растет угроза послаблений в плане валютного контроля, что должно несколько ослабить рубль, который отступил от рекордных минимумов уже более чем на 40%.

К слову, сегодня Банк России снизил ставку с 20% до 17%, отметив, что благодаря мерам контроля за движением капитала удалось остановить рост рисков для финансовой стабильности.

Также регулятор отметил, что последняя недельная статистика инфляции уже отражает ощутимое замедление темпов роста цен, и здесь не обошлось без влияния курса рубля.

ЦБ РФ дал понять, что на ближайших заседаниях продолжит по возможности снижать стоимость заимствований. Рубль отреагировал на повышение ставки небольшим ослаблением.

На краткосрочном горизонте пара доллар/рубль, которая уже исчерпала свой потенциал падения на данном этапе, должна совершить локальный разворот и как минимум вернуться в район отметки 80 руб.

Особенно учитывая, что Запад продолжает вводить жесткие антироссийские санкции, а доллар не устает штурмовать двухлетние максимумы на международной арене и, скорее всего, продолжит восхождение как защитный актив», — пояснил эксперт.

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