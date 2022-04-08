Чаинский район, , 13:01 — REGNUM В Томской области с 10 апреля прекращают действие все региональные ледовые переправы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Закрытая ледовая переправа в Томской области ГУ МЧС по Томской области

8 апреля закрыты переправы через реку Чая у сел Гришкино, Подгорное в Чаинском районе. Прекращено движение транспорта по нижней грузовой полосе ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево.

«10 апреля с 00.00 часов будет установлен знак «Въезд запрещен» на верхней и средней полосах данной переправы. До 24 часов 9 апреля их грузоподъемность составляет 2 тонны», — отметили в администрации.

После закрытия переправ выезд на лёд будет запрещён.