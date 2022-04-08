Ординский муниципальный округ, , 13:01 — REGNUM В Пермском крае расследуют несчастный случай, который произошел с работником частной компании. Об этом 8 апреля сообщает Госинспекция труда в регионе.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Комиссию, которая занимается расследованием, возглавил государственный инспектор труда. По данным организации, ЧП произошло 30 марта. Пострадал работник ООО «Союз-Агро».

На трассе Михино — Уинское» на территории Ординского муниципального округа грузовик «Скания» попал в ДТП. Управлял фурой водитель-экспедитор ООО «Союз-Агро». Мужчина получил тяжелую травму.

В настоящее время комиссия устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая.