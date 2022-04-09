Москва, , 01:32 — REGNUM Российская певица Сюзанна (Сюзанна Варнина) поделилась новой пластинкой «Сверхновая», выполненной в альтернативном звучании. Выход проекта состоялся на всех музыкальных площадках 8 апреля.

Певица Сюзанна Скриншот YouTube

«Добро пожаловать в измерение русского психоделического построка с этническим окрасом! Ну и наблюдаем, как тренд на альтернативу перекидывается на постсоветское поп-пространство», — написала исполнительница, характеризуя релиз. Всего на новом альбоме девять песен, а единственным гостем стала IOWA.

Напомним, что Сюзанна получила известность благодаря участию в группе «Мальбэк». В настоящее время занимается преимущественно сольной творческой деятельностью.

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