Москва, 9 апреля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Российская певица Сюзанна (Сюзанна Варнина) поделилась новой пластинкой «Сверхновая», выполненной в альтернативном звучании. Выход проекта состоялся на всех музыкальных площадках 8 апреля.

Скриншот YouTube Певица Сюзанна

«Добро пожаловать в измерение русского психоделического построка с этническим окрасом! Ну и наблюдаем, как тренд на альтернативу перекидывается на постсоветское поп-пространство», — написала исполнительница, характеризуя релиз. Всего на новом альбоме девять песен, а единственным гостем стала IOWA.

Напомним, что Сюзанна получила известность благодаря участию в группе «Мальбэк». В настоящее время занимается преимущественно сольной творческой деятельностью.