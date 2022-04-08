Красногорск, , 13:01 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1 318 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 8 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 936 499 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 963 327.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 6 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 10 человек.

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