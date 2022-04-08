Красногорск, 8 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1 318 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 8 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 936 499 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 963 327.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 8 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 10 человек.