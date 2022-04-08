Москва, 8 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Осквернение мемориала советским воинам-освободителям в Берлине — знаковое событие для Германии, считает глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Случившееся вчера в Берлине — не простое хулиганство. Это знаковое событие для Германии, которая в последнее время всё более терпима к неонацистским проявлениям», — отметил Пискарёв.

Вандалы, разрисовавшие памятник свастикой и антироссийскими надписями, оскорбили память тысяч советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом, обеспокоен он.

«Утрата Германией исторической памяти — опасный симптом для Европы. Российские компетентные органы возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника. Ждём адекватной и жесткой реакции и от германских властей. Будем держать на контроле», — указал глава комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нота протеста была направлена посольством России в МИД Германии в связи с осквернением мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке.