Мариб, Йемен, 8 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Стороны военного конфликта в Йемене возобновили боевые действия, несмотря на ранее достигнутое соглашение о прекращении огня. Об это 8 апреля сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, отряды йеменских повстанцев-хуситов начали наступление на позиции правительственной армии Йемена и её союзников.

Как заявляют сами хуситы, правительственные силы сами неоднократно нарушили условия перемирия по всей линии соприкосновения, а также — в районе города-порта Ходейда.

Ранее Саудовская Аравия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в Йемене на время месяца Рамадан (с 2 апреля по 2 мая).