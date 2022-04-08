Каменск-Уральский, Свердловская область, 8 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Предприятие из Свердловской области «Модные ангелочки», которое шьет детскую одежду, намерено увеличить объёмы своего производства в условиях санкций Запада. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Товары компании представлены на крупных российских ритейлах и маркетплейсах и в настоящее время она использует ткани из Китая, однако готова рассмотреть предложения производителей из России.

На предприятии считаю санкции возможностью для своего развития и уже готовятся к новому школьному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Фабрика «Театр современного трикотажа» из Челябинска развивает производство трикотажной одежды на фоне антироссийских санкций.